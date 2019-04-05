Порошенко — вбивця України, не хочу ще 5 років корупції і мародерства, — Гриценко

Якщо Петро Порошенко залишиться при владі, то шансу для України немає.

Говорячи про те, при якому президенті, Петра Порошенка чи Володимирі Зеленском, в України буде більше шансів, політик сказав:

«Ситуація критична. Її можна вирішити, але треба діяти швидко і ефективно».

«Виборів два: Порошенко або Зеленський. Петро Олексійович.

Я не бачу жодного шансу для країни при збереженні Порошенка у владі.

Він — вбивця шансу, він убив за ці п’ять років.

Я не хочу, щоб країна ще п’ять років жила в режимі корупції, тотальної фальші і мародерства. Я ні при яких умовах не віддам за нього свій голос«.

Що стосується Зеленського, то, як зазначив Гриценко, він ще не визначився.

«Люди питають, але я попросив дати мені ще тиждень часу.

Ось у мене зараз була розмова з Володимиром Зеленським. Я хочу розібратися і зрозуміти для себе, що це за людина.

Ми не знайомі, вживу ніколи не перетиналися. Кілька разів говорили по телефону.

Щоб до кінця зрозуміти людину, його наміри, плани, яка команда прийде, ми домовилися, що найближчим часом зустрінемося, проведемо очі в очі розмова«, — повідомив політик.