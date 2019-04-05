Британці мають намір бойкотувати вибори в Європарламент

Нація протестує.



Чверть британців налаштована бойкотувати вибори в Європарламент у разі участі країни в них у травні.

Так, близько 26% британців заявили, що відмовляться голосувати на виборах на знак протесту, а 47% візьмуть участь у голосуванні.

Ще 17% зізналися, що не пішли б на вибори ні за яких обставин, і це не пов’язано з їх позицією по Brexit.

Також опитування показало, що 43% британців будуть обурені фактом проведення виборів до ЄП, якщо таке рішення все ж приймуть. Задоволені таким рішенням 28%.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей в п’ятницю попросила відстрочити Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарії вчасно узгодять угоду про Brexit, Великобританія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

Станом на зараз, згідно з домовленостями з Євросоюзом Британія покине блок 12 квітня і відбудеться “жорсткий” Brexit, якщо парламент не схвалить відповідну угоду.

Екстрений саміт ЄС, на якому Брюссель обговорить Brexit, відбудеться 10 квітня.