Зеленський не політик, а технологія, – Забужко

Міркуючи про ті чому настільки різні люди підтримали одіозного медіа-персонажа, відома письменниця Оксана Забужко висловила твердження, що Володимир Зеленський не є політиком у традиційному «політологічному» сенсі із програмою чи гаслами орієнтованими на конкретний сегмент виборців. Він є «розкручена» медіатехнологія.

«Тут не місце цю технологію аналізувати, скористаюсь для зручності метафорою з історії фотографії: спершу виготовляється (не за один рік!) полотняний задник з відповідним малюнком і вирізаним отвором для голови (“владу геть”-“треба міняти систему”-“нічого не міняється” – “Порошенко, де зміни?” – “хто завгодно, тільки не Порошенко”- “потрібні нові обличчя”-“нові обличчя”-“нові обличчя”…) – і нарешті, коли всі вже зневірились у можливості появи від їх “нових облич”, ув отвір – гульк! – встромляється обличчя, добре знайоме з телевізора: нове в політиці, зате з кредитом “емоційного позитиву” (пов’язаність язане з приємними емоціями – сміх, відпочинок, “тобі личить моє кохання”…), і каже: ку-ку, оце ж і я, викликали?”

“Тож ЄДИНЕ, що наразі можна впевнено сказати про “виборців Зеленського”, – підсумовує письменниця, – що це люди, які піддалися на технологію “Зеленський”. Ці люди можуть бути дуже різні – за віком, за освітнім чи майновим цензом, ба навіть – авжеж! – за політичними переконаннями, – спільною для них усіх є хіба що т. зв. “суґестивна нестійкість” (висока піддатливість емоційним впливам і зовнішній локус контролю)”.