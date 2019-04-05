У парламенті Вірменії вперше виступила трансгендер

Вперше з трибуни парламенту Вірменії виступила жінка-трансгендер, що викликало неоднозначну реакцію серед присутніх.

У парламенті Вірменії в п’ятницю проводилися громадські слухання на тему «Національна порядок прав людини – моніторинг ООН». У порядку денному значилося обговорення питань реформування судово-правової системи, а також захисту прав дітей та людей з інвалідністю. Були запрошені представники громадських організацій, серед яких і «права Сторона», головою якої є Ліліт Мартиросян, пише «Супутник Вірменія».

Вона представилася як голова громадської організації «права Сторона», однак про те, що виступає трансгендерів, голова парламентської комісії з прав людини та суспільних питань Наїра Зограбян дізналася тільки по ходу виступу, і була відверто шокована.

«Прошу сприймати мене як збірний образ замучених, зґвалтованих, які зазнали фізичного насильства, спалених, поранених ножем, убитих, эмигрированных, що піддалися дискримінації, бідних і безробітних трансгендерів», – заявила Мартиросян, виступаючи з трибуни парламенту.

За її словами, до революції складно було уявити, щоб в парламенті Вірменії виступав трансгендерів, і закликала ініціювати законодавчі зміни, що гарантують гендерну рівність, яка виключає прояви дискримінації.

Виступ Мартиросян, однак, викликало неоднозначну реакцію серед учасників обговорень. Зокрема, голова комісії Наїра Зограбян висловила відверте невдоволення змістом виступу трансгендера. Вона нагадала, що заявленою темою обговорень були реформи в судово-правовій сфері, права людей з інвалідністю та дітей.

Виступ Маритросян вона визнала нешанобливим по відношенню до неї і до парламенту в цілому.

«Ніхто не порушує ваші права, але у нас є чіткий порядок і ви її порушили. Це неповага до комісії і прав людини», – підкреслила вона.

Із залу почулися оплески і вигуки «браво, пані Зограбян».

Мартиросян ж заявила, що це черговий прояв дискримінації. Зограбян у відповідь підвищила тон і попросила звільнити зал засідань.