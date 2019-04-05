Компанія Коломойського відновила трансляцію заборонених в Україні російських телеканалів

У платному пакеті провайдера VIASAT з’єднання явилися ТНТ, «Шансон ТВ», «РТР Планета», «Росія 24» та інші російські телеканалі.

«VIASAT Коломойського повернувши до трансляції заборонені російські телеканалі. ТНТ, Шансон Т У, РТР Планета та інші. Попри всі заборони Нацради та МВС, які ніхто не скасовував», — пише журналіст.

Він заявив, що російські телеканалі транслювалися провайдером VIASAT сьогодні зранку. Трансляція РТР відбувалася під № 605, RUSBestsel — під № 606, «Россия24» — під № 607, «НТВ-Мир» — під № 608, 8 TV UA — під № 609 та 1 TV RUS Rom — під № 610.

Якщо раніше під першим номером у VIASAT транслювався телеканал UA: Суспільне, то зараз — телеканал «1+1». При цьому в переліку й змісті пакетів телепрограм згадані російські телеканалі не значаться.

«Попри те, що вже понад 13 тисяч людей загинуло, у тому числі через російське телебачення і токсичну російську пропаганду, яку воно розповсюджує», — додає Тихий.