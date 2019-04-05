«Вимагаю!»: Вакарчук записав відеозвернення

Вакарчук закликав виборців вимагати від кандидатів у президенти конкретних відповідей на питання.

Фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук прокоментував ситуацію з підготовкою до проведення дебатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, заявивши, що зміст важливіше форми. Відповідне відео співак виклав на своїй сторінці в Facebook. “Будуть дебати або не будуть. Де вони відбудуться. Хто їх буде модерувати. Хто, які аналізи при цьому повинен здавати. Хіба це ті речі, які дійсно дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підмінюється формою. Йде постійне змагання квітів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Инстаграма. Молебень проти серіалу», — зазначив він.

Вакарчук закликав виборців вимагати від кандидатів у президенти конкретних відповідей на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років і які конкретні шляхи реалізації цього бачення. «Я, як виборець, хотів би знати відповіді на питання, як той чи інший кандидат у президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права. Яка програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних ув’язнених, які перебувають зараз у російських тюрмах? Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас? Як їх повноваження і політичний капітал вони використовують для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх? І, нарешті, яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення?», — зазначив співак.