У Слов’янську за 3 місяці зловили 45 сепаратистів

З початку року поліцейські, що входять до складу сил операції об’єднаних сил спільно з співробітниками Слов’янського відділу поліції затримали на блокпостах 45 сепаратистів, 8 злодіїв, 3-х нелегалів і одного безвісти зниклого.

Про це повідомляє прес-служба Управління поліції в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, з початку 2019 року правоохоронці перевірили понад три тисячі вантажівок і 90 000 легковиків. Крізь стоп-контроль пройшло майже 200 000 громадян.

“В результаті превентивних заходів було виявлено 9 осіб, згідно з наявними базами даних, які брали участь у незаконних збройних формувань і ще 36, які підтримують з бойовиками тісний зв’язок. Затримано 8 розшукуваних зловмисників за вчинення кримінальних злочинів і виявлено 3 громадян, які перебувають на території України нелегально, і 1 чоловік, який числиться в категорії “безслідно зник”, – відзначили в прес-службі.

Крім того, було виявлено 5 водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці додали, що всього з початку року на блокпостах Слов’янської оперативної зони припинено 80 злочинів, зокрема, 5 фактів незаконного перевезення вогнепальної і холодної зброї, 5 випадків незаконного перевезення наркотичних засобів, виявлено 7 викрадених телефонів. Огляд автотранспорту дозволив задокументувати 6 фактів підробки документів.