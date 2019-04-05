ЗСУ випробували новий мобільний комплекс крилатих ракет

В Одеській області випробували новий мобільний комплекс крилатих ракет.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, комплекс «був створений українськими вченими, конструкторами та виробничниками у рекордно короткий термін».

«До складу комплексу входити універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина та командно-штабний модуль», – зазначив Турчинов, додавши, що всі складові комплексу, як і сама високоточна крилата ракета Р-360, ніколи раніше не вироблялися в Україні, «тому ці випробування мають принципове значення для зміцнення оборонного потенціалу нашої держави».

«Крилата ракета виконала унікальне за складністю польотне завдання: пролетівши понад 100 кілометрів у напрямку моря, зробила розворот на 180 градусів, і на зворотному шляху точно вразила ціль», – розповів секретар РНБО.

За словами Турчинова, ці крилаті ракети «здатні точно вражати надводні та наземні цілі на відстані понад 300 кілометрів».

Турчинов запевнив, що всі складові комплексу і сама ракета «відмінно відпрацювали завдання та довели відповідність заданим характеристикам».