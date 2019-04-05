«На вибори піду і проголосую проти Порошенка». Мураєв підтримав Зеленського

Народний депутат і лідер політичної сили «НАШІ» Євген Мураєв заявив про свою підтримку шоумена, кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського.

За його словами, є ряд політиків, які закликають українців не віддавати свій голос за жодного з претендентів на пост глави держави.

«Кандидати, які закликають не голосувати за жодного з кандидатів, деморалізують виборців, намагаючись знизити явку, що відповідає інтересам чинної влади і президента Порошенко», — сказав Євген Мураєв.

Нардеп вважає, що такими методами вони намагаються знизити показник явки виборців на вибори президента.

«Особисто я обов’язково піду на вибори і проголосую проти Порошенка», – сказав він.

Глава партії «НАШІ» нагадав, що у виборчому бюлетені немає графи «проти всіх».

«Голосування «проти Порошенка» означає голосування «за Зеленського», — заявив Євген Мураєв.