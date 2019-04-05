Конфуз з «клінікою Зеленського»: у Порошенка пригадали скандальну історію з Луценком

Медичний центр Eurolab, в якому здав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський, в 2011 році опинився в центрі скандалу навколо нинішнього генпрокурора Юрія Луценка.

Про це у Facebook нагадала народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Ольга Червакова, заявивши, що вважає клініку заангажованою. Раніше у Порошенка звинуватили Eurolab в тому, що її власником є експерт-прихильник Зеленського.

«Клініка одного Зеленського, в якій він сьогодні здавав «неупереджений» допінг-тест, у 2011 році приховала інформацію про те, що у Юрія Луценка, який тоді перебував у в’язниці, було знайдено вірусний гепатит», — написала вона.

Червакова нагадала, що навесні 2012 року Ірина Луценко, яка зараз є представником Порошенко у Верховній Раді, заявила, що при аналізі крові у її чоловіка виявили вірусний гепатит «TTV», і ця інформація була прихована Державною пенітенціарною службою.

«Сподіваючись на незалежну медекспертизу, сім’я Луценка звернулася в лабораторію столичної клініки Eurolab. Там наклеїли відмазок, мовляв, «результат не містить інформації про те, що це була кров саме Луценка». За словами Ірини Луценко, керівник клініки зізнався, що до нього приходили представники прокуратури» і «заборонили давати іменні аналізи», — написала нардеп від БПП.