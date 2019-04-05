Понад 700 тисяч гривень доходів: стали відомі подробиці декларації Розенко

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, зарплата якого зменшилась на 125 тис. гривень, подав електронну декларацію за 2018 рік, в якій вказав 702 537 гривень доходів, а у сина, дочки і колишньої дружини, — будинок (358 кв. м) за 1 млн гривень і земельну ділянку (1 001 кв. м) за 205 тис. гривень в селі Погреби Броварського району Київської області.

Весь дохід Розенко склала його зарплата, а дохід його колишньої дружини склав 295 170 гривень.

Також, сім’я Розенко отримала подарунок у негрошовій формі від матері віце-прем’єра Валентини Розенко загальною сумою 402,7 тис. гривень.

На його банківському рахунку розміщено 111 468 гривень.

В іншому дані декларації не відрізняються від поданих за 2017 рік.

У власності Розенко складається квартира в Києві площею 81,4 кв. м., (квартира належить родині Розенко останні 45 років).

Віце-прем’єр володіє автомобілем Toyota Highlander 2011 року випуску, який був куплений в 2014 році за 389,1 тис. гривень.

Також, раніше повідомлялося, що ведуча проекту «Аферисти в мережах» на Новому каналі в черговий раз знайшла оголошення про продаж її автографа. На одному з сайтів невідомий, представившись Артемом, намагався виручити за нього двадцять тисяч гривень.