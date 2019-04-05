Супрун пояснила українцям, як пов’язані популізм і недовіра до вакцинації

Глава Моз Уляна Супрун заявила про зв’язок між зростанням популізму в європейських країнах і рівнем недовіри до вакцинації, про що свідчать дослідження Лондонського університету Королеви Марії.

Про це Уляна Супрун 5 квітня написала на своїй сторінці в Facebook.

«Учені проаналізували, як поширюється популізм на національному рівні. Для цього порахували відсоток людей, які голосували за популістські партії на виборах до Європарламенту у 2014 році. Потім з цими цифрами зіставили відсоток людей, які вважають вакцини небезпечними і неефективними за даними Vaccine Confidence Project (2015), в якому опитали понад 65 тисяч осіб в 67 країнах. Виявилося, що відсоток підтримки населенням політичного популізму і недовіри людей до вакцин були на дуже близькій рівні в кожній з країн», — повідомила Супрун.

За її словами, чим більше підтримки отримували популістські партії, тим більше громадян вважали, що вакцини не важливі. Так, в Греції в 2014-2015 роках понад 30 % населення проголосували за популістські партії і близько 25 % населення вважають, що вакцини небезпечні. «Опір до вакцинації і політичний популізм обумовлені подібною динамікою — міцним недовірою до еліт, державних інституцій та експертів. Особливо це помітно у країнах західної Європи. В Італії одне з популістських рухів висловило побоювання щодо безпеки вакцин і зв’язку між вакциною КПК (проти кору, паротиту, краснухи) і аутизмом. Вчені стверджують, що це стало причиною зниження охоплення вакцинацією з 90 % у 2013 році до 85 % у 2016 році. Як наслідок — в країні збільшилася кількість випадків кору з 840 у 2016 році до 5 тис. в 2017 році», — розповіла голова Моз.

Супрун зазначила, що пропозиція мати можливість відмовитися від вакцинації висловили представники лівого уряду Греції. У той же час уже з початку 2019 року в Греції було зафіксовано поширення фейкових повідомлень тролями — ніби Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) визнали, що вакцини КПК викликають аутизм. Ці повідомлення, за словами глави Моз, швидко поширилися російськими ботами і тролями, які розпалювали антивакцинаторский дискурс в Twitter. «У Франції популістське крило також висловило побоювання щодо безпеки вакцин і законів, які роблять обов’язковими щеплення для всіх дітей. У цій країні проблема посилюється і міцним рівнем недовіри лікарів до вакцин — дослідження вказують, що більше 40 % з них не пропонують батькам вакцинувати своїх дітей», — зазначила Уляна Супрун.

За її словами, у західній Європі популістські партії підтримує значна частина населення з низьким рівнем життя і глибокою недовірою до влади. «Україна не унікальна зі своїми проблемами, більше того — ці світові тенденції проявляються і у нас. Підрив національної безпеки шляхом культивування недовіри до державних інститутів і поширення фейків, брехні та напівправди виявляється дуже ефективною технологією. «Вакцину» винаходити треба разом. Для цього треба чесно й критично говорити про проблеми і чути один одного. Для початку», — підсумувала глава українського Моз.

Фото: facebook.com/ulanasuprun