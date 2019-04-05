Омелян пообіцяв, що через десять років в Україні не залишиться маршруток

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про плани замінити в Україні пасажирські маршрутки «неопланами» та їх аналогами до 2030 року.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з автоперевізниками.

«До 2030 року на автошляхах України повинні бути неопланы або їх аналоги — ніяких маршруток», — сказав Омелян.

Чиновник підкреслив, що Мінінфраструктури хоче повторити «ефект авіації» і в залізничній, і в автобусній сферах.

«Все просто: прозорі правила, чесна конкуренція і, як наслідок, нова якість перевезень пасажирів і нові можливості для бізнесу. Сьогодні точно ніхто не може сказати, що міністерство лобіює якусь одну компанію, обмежує або інших вимагає щось не по закону. Що стосується внутрішніх автобусних перевезень, ми змінили правила, відкрили ринок — і результат перед вами сьогодні. Це — автобуси, які вже працюють на рейсах і перевозять пасажирів. Це не виставковий варіант. Це — новий транспорт для наших людей», — додав Омелян.