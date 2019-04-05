Суспільне: Влаштуємо «м’ясорубку» між Зеленським і Порошенко

Дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на Суспільному будуть жорсткими. В питаннях до них ніхто обмежуватися не буде.

Про це в ефірі Hromadske сказав член правління Національної громадської телерадіокомпанії Юрій Макаров.

Таким чином він відреагував на запитання кореспондента про те, чи гіпотетичні дебати незалежними, з жорсткими питаннями, Макаров відповів, що в цьому немає ніяких сумнівів.

«Я вам гарантую… таку м’ясорубку, яку влаштовує журналіст, не скутий ніякими зобов’язаннями», — сказав він.

Макаров назвав журналістів, здатних на це: Мирослава Барчук і Павло Казарін. За його словами. У них, за словами Макарова, «немає ніяких зобов’язань, крім певних цінностей, зобов’язань перед собою, перед честю».

«Тобто м’ясорубка в кращому сенсі гарантована», — додав він.