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Кадровик районної лікарні на Івано-Франківщині затримано на хабарі 2 тис. дол. за сприяння у працевлаштуванні, — прокуратура

05.04.2019

В Івано-Франківській області начальник відділу кадрів однієї з районних лікарень затримана правоохоронцями при отриманні хабара.

Встановлено, що начальник відділу кадрів однієї із центральних районних лікарень області зажадала від фізичної особи та 5 квітня отримала хабар у сумі 2 тис. доларів за працевлаштування у зазначеному медичному закладі.

В даний час вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ( «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою») КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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