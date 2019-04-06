У Польщі “збунтувалися” 8 з 10 вчителів

Уряду не вдалося домовитися.



Профспілка польських вчителів і Форум профспілок не відмовилися від ідеї почати в понеділок, 8 квітня безстроковий страйк.

Зазначається, що уряд і освітні профспілки не досягли компромісу в справі збільшення заробітної плати вчителям.

Віце-прем’єр Беата Шидло запропонувала вчителям вже раніше оприлюднений план з п’яти пунктів і так званий суспільний контракт. У ньому передбачено збільшення робочого часу вчителів “дошці” з 18 до 22 або 24 годин в тиждень до 2023 року. Одночасно, мала б зростати їх зарплата.

Лідер освітньої профспілки “Солідарність” Ришард Прокса сказав, що суспільний контракт принесе численні звільнення працівників і на це профспілка не погодиться.

У той же час, лідер Профспілки польських учителів Славомір Броняж заявив, що немає жодних обставин, ніяких передумов, які давали б підстави говорити про припинення страйку, запланованої на понеділок.

Як повідомила голова Ради громадського діалогу Дорота Гадрияс, якщо сторони заявлять про таку необхідність, вона готова продовжити переговори в неділю о 18:00.