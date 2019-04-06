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Скандал у Європарламенті: ОБСЄ замінила слова делегатів про «розв’язаній Росією війні» в Україні

06.04.2019

Депутати Європейського парламенту звинувачують БДІПЛ ОБСЄ в цензурі: євродепутати замінили слова з «розв’язаній Росією війни проти України» на «конфлікт на сході».

Звернення підписали британська євродепутат Лінда Макаван і голова комітету Європарламенту з міжнародних справ Девід Макалістер.

Глава делегації від Європарламенту Даріуш Росаті надав текст, в якому згадувалася «розв’язана Росією війна проти України», але БДІПЛ ОБСЄ попросив замінити цю формулювання фрази «конфлікт на сході». А коли делегати від Європарламенту відмовилися: все одно включили у фінальний прес-реліз фразу про конфлікт замість слів про розв’язаної РФ війні.

За словами євродепутатів, даний випадок є безпрецедентним і неприпустимим».

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