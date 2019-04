Лівійський маршал почав наступ на Тріполі, де проходять переговори ООН

Лівійська армія (LNA) під командуванням фельдмаршала Халіфа Хафтара почала наступ на місто Тріполі – столицю Лівії, куди прибув генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш.

Урядові війська стягнули в Тріполі бойову техніку з західного міста Місурата, щоб захистити столицю від вторгнення.

Сили Хафтара, прагнучи оточити Тріполі, підійшли з півдня і заходу, захопивши місто Гар’ян в 80 км від столиці. Однак LNA не вдалося захопити контрольно-пропускний пункт під Тріполі з метою закрити прибережную дорогу в Туніс.

Гар’ян є останнім містом перед прибережною рівниною, тому він має стратегічне значення. LNA може використовувати його, як свій плацдарм для перегрупування.

Як відомо, перед наступом на Тріполі в столицю прибув Гутерреш для участі в черговому раунді мирних переговорів під егідою ООН. У четвер, 4 квітня, він заявив, що стурбований військовими пересуваннями в Лівії і ризиком конфронтації. На другий день він повідомив на своїй сторінці в Twitter, що має намір відвідати міста Тобрук і Бенгазі, підконтрольні LNA.

I am flying from Tripoli to Tobruk and Benghazi. My aim remains the same: avoid a military confrontation. I reiterate that there is no military solution for the Libyan crisis, only a political one.

За словами співрозмовника, в околицях тривають бої.

Громадянська війна спалахнула в Лівії в 2011 році після повалення і вбивства полковника Муаммара Каддафі, який правив країною з 1969 року. Його супротивників підтримували багато європейські країни і США.

З тих пір в Лівії встановилося двовладдя. Столиця і захід перебувають під контролем уряду національної єдності, підтримуваного ООН. На сході править парламент. Він засідає в Тобруці. Його підтримує Хафтар і його армія.