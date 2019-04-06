Microsoft планує позбавити суспільство від громіздких настільних комп’ютерів

Microsoft має намір позбавити суспільство від громіздких настільних комп’ютерів.

Так, нова розробка компанії запропонувала хмарне рішення, пише Сегодня.

Ось уже кілька років Microsoft працює над новими технологіями, які допоможуть позбутися громіздких настільних комп’ютерів. Днями софтверному гігантові вдалося домогтися певних успіхів у цьому напрямку випуском бета-версії Windows Virtual Desktop, яка, як очікується, може призвести до «смерті» звичайних комп’ютерів, повідомляє ComputerWorld.

Нова розробка Microsoft є певною відповіддю Google з її гнучкою і простий Chrome OS, в якій є лише браузер і веб-додатки. Але софтверна корпорація пішла ще далі – її Windows Virtual Desktop працює за іншим принципом. Система віртуалізує Windows 7 і 10, Office 365 і інші програми, для цього використовується фірмова хмарна система Azure. Користувачеві залишається тільки отримувати доступ до «хмарних» десктопам через браузер або додаток зразок RDP.

Якщо реалізація пройде успішно, то суспільству більше не потрібно буде витрачати великі гроші на придбання комп’ютерної техніки. Їм просто необхідний невеликий ноутбук або планшет, з допомогою яких буде відбуватися підключення до класичного робочого столу.

На сьогоднішній день Windows Virtual Desktop позиціонується як рішення для бізнесу, проте не виключено, що в подальшому воно знайде відгук і у звичайних користувачів. Крім того, творці не виключають, що до 2025 року Windows як справжня настільна операційна система стане нішевим продуктом.

Як очікується, можливість підписки на новий сервіс з’явиться вже восени, а повноцінне розгортання може стартувати вже у 2020-м.

Нагадаємо, що власники Windows Phone не зможуть заходити в Instagram, Facebook і Messenger через додатки. Вони будуть закриті 30 квітня 2019 року.

У користувачів Windows Phone при заході в дані соцмережі почало спливати вікно з пропозицією перейти в браузер. Цікаво, що для ПК-версії Windows 10 вони все ще будуть працювати, хоч і перебувають у тому ж магазині.

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Технології

Щоб кожен раз не заходити в браузер,можна буде додати на робочий стіл посилання на свій аккаунт. Або скористатися альтернативами: Winsta, 6tag для Instagram і SlimSocial для Facebook.

Користувачів не повинна сильно дивувати така новина: ще в 2016 році Microsoft оголосила про закриття бізнесу Windows Phone. Основні сторонні додатки покидають Магазин Microsoft з 2015 року.

Ера ОС Windows Phone офіційно підійшла до кінця ще в минулому році. Власникам смартфонів під управлінням не варто переживати, що їх пристрої перетворяться в цеглу. Але відтепер вони не будуть отримувати ніяких програмних оновлень і технічної підтримки.

Нагадаємо, що Apple представила бездротові навушники Beats Powerbeats Pro.

Раніше Hyser повідомив, що Microsoft назвала дату припинення підтримки Windows 10 Mobile.

Також Hyser писав, що покращений дизайн Windows 10 показали на фото.