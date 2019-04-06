Медики пояснили, чому навесні легше підчепити очні хвороби

Офтальмологи відзначають, що підвищення скарг на проблеми з органами зору проявляються саме у весняний період.

Є цілий перелік конкретних причин, за якими в цю пору року частішають випадки очних захворювань, на який впливають численні фактори, повідомляє opticlub.

Нижче перераховані основні фактори:

1.Насамперед – організм досить ослаблений після зими, йому явно не вистачає вітамінів. Таким чином, імунна система не в змозі впоратися з атакуючими організм збудниками інфекцій.

2.Також, величезне значення грає потепління, а це сприятливе середовище для мікробів, в якій комфортно розмножуватися.

3.В нашому регіоні середина весни пов’язана з сильним сухим вітром, який піднімає пил і пробирає до кісток. Очі не тільки можна продути, а також занести в них величезна кількість пилу, в якому, скоріше за все, буде маса бактерій, небезпечних для здоров’я органів зору.

4.З початком цвітіння, у деяких людей починаються можливі алергічні реакції. Слизова очей зазвичай піддається дії алергії однією з перших, і органи зору починають сльозитися і свербіти.

5. У зв’язку з потеплінням, люди часто допізна затримуються на відпочинку, жертвуючи сном. Це призводить до перевтоми, і як наслідок – може стати причиною погіршення зору і інших малоприємних наслідків.

Тому в цей час, необхідно, уважно ставитися до своїх очей. Вони представляють особливої дуже ніжні органи і є одним з основних способів одержання інформації. Тому при будь-якій підозрі на захворювання очей, потрібно відразу звернутися до офтальмолога.

До речі, психології провели дослідження, здатний визначити, як підняти настрій.

Експерти розділили 496 студентів на три групи, які повинні були протягом 12 хвилин гуляти і думати на певні теми.

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Суспільство

Студенти першої групи бажали добра кожному. Друга група студентів представляли, які спільні почуття вони відчували з іншими людьми.

Учасники третьої групи дивилися на оточуючих з долею презирства, думаючи про свою перевагу. Четвертій групі дісталося завдання по оцінці зовнішнього вигляду людей.

У підсумку, настрій двох останніх груп залишався на тому ж рівні, що і було раніше, а в деяких випадках навіть погіршився, крім того, підвищувався рівень тривожності. А перші дві групи показали більш високі рівні щастя і задоволеності.

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