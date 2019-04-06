Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі вирішили взяти перерву: де відпочивали подружжя

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі вирішили взяти перерву, щоб відпочити перед народженням первістка.

Своєрідний медовий місяць тривалістю в чотири дні пара провела в розкішному п’ятизірковому готелі, повідомляє Bazar.

Своєрідний медовий місяць тривалістю в чотири дні пара провела в розкішному п’ятизірковому готелі. Подружжя зупинилися в Heckfield Place, що в Хемпширі, де змогли насолодитися природою і розслабленої атмосферою заміського життя.

Відразу після відпустки герцог і герцогиня переїхали в новий будинок, котедж Фрогмор-хаус, який відтепер є їх особистою резиденцією. Свій переїзд пара планувала ще давно. Вони збиралися оселитися у відокремленому місці далеко від настирливих журналістів і міської суєти.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі завели власний аккаунт в Instagram і почали ділитися з шанувальниками подробицями свого життя.

Вони встановили світовий рекорд: швидше всіх набрали перший мільйон передплатників. Ця позначка була подолана через 6 годин після заснування облікового запису.

Повідомляється, що вже до ранку 3 квітня кількість абонентів перевищила 2 мільйони.

Серед фоловерів пари багато знаменитостей — актриса Гвінет Пелтроу, фотомодель Блейк Лайвлі, футболіст Девід Бекхем, співак Зейн Малик та інші.

Попередній рекорд в Instagram був встановлений південнокорейським співаком Каном Деніелом: він набрав мільйон передплатників за 11 годин і 36 хвилин, відкривши свій аккаунт 2 січня 2019 року.

Поки Меган Маркл і принц Гаррі опублікували один пост з дев’ятьма фотографіями, один із знімків з’явився у відкритому доступі вперше.

Менше ніж за добу пост зібрав понад 763 тисяч лайків.

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Також повідомлялося, що заборонили одягати дорогоцінні прикраси, що належать принцесі Діані. Тим не менш Єлизавета II дозволила в них з’являтися на публіці тільки Кейт Міддлтон.

Принц Гаррі був вражений і засмучений цим рішенням. З-за нього напруженість у відносинах двох пар стала ще сильніше. Єлизавета II не дуже задоволена поведінкою Меган і її запитами — враховуючи, що вона новачок в сім’ї.

Нагадаємо, Меган Маркл «підмочили» репутацію.

Як повідомляв Hyser, вагітна Меган Маркл і принц Гаррі сходили на шопінг.

Також Hyser писав, що королівський експерт розкрила правду «про дружбу» Кейт Міддлтон і Меган Маркл.