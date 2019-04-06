iCloud з’явиться на платформі Microsoft Store: подробиці

Додаток iCloud з’явиться в Microsoft Store.

Докази цього виявлені відомим інсайдером WalkingCat, передає Portaltele. Якщо корпорація з Купертіно не буде скасовувати проект iCloud, це буде друге додаток Apple в Microsoft Store. Першою була програма iTunes, введена в 2018 році.

Це буде дуже доречно, так як Microsoft Store має безліч недоліків. З-за спеціальною політики компанії платформа не має додатків від більшості компаній-конкурентів, у тому числі Apple і Spotify.

Нагадаємо, знайома всім операційна система Windows 7 незабаром перестане існувати.

Про ряд нововведень стало відомо, завдяки повідомленням співробітників компанії Microsoft. Про це пише «znaj».

За весь час свого існування корпорація Microsoft розробила і випустила вже десяток різних операційних систем. Серед них були і дуже успішні і вельми провальні і даремні.

Офіційне джерело компанії заявив, що найпопулярніша операційна система Windows вже зовсім скоро «помре», а станеться це після її 10-річного ювілею з моменту присутності на ринку. Відомо, що керівництво компанії прагне бути «в темі», саме тому всередині команди розробників приймаються не найприємніші рішення.

Вже з 14 січня 2020 року програмна підтримка Windows 7, яка стала доступна всім користувачам в 2009 році, перестане здійснюватися. Залишилося менше року до того моменту, коли всіма улюблена 7-ка пропаде назавжди.

З цього самого моменту для даної операційної системи не будуть випускатися зовсім ніякі оновлення, у тому числі виправлення для системи безпеки. На практиці це означає, що вже через кілька місяців після припинення підтримки дане ПО залишиться беззахисним перед хакерами і ускладнить використання продукту. Крім цього, інформація і дані користувачів цієї версії виявляться уразливі для шахраїв і несанкціонованої реклами.

Нагадаємо, що в минулому році компанія Microsoft повідомила про те, що припинить безкоштовну підтримку для Windows 7. Також повідомляється, що за даними аналітичної служби Net Applications, Windows 7 користуються близько 42,8% користувачів на своїх персональних комп’ютерах

Ось вже більше трьох років компанія Microsoft робить все можливе задля того, щоб зробити операційну систему Windows 10 як можна більш популярною по всьому світу.

І хоча користувачі вже “поховали” вінду, адже вона дуже тупить, лагает, і не виконує навіть банальні функції, розробники продовжують його покращувати.

6 січня 2019 року, Microsoft випустив оновлення, яке дозволяє налаштувати комп’ютер під себе, щоб він раптом не почав оновлюватися в самий невідповідний момент. американська корпорація робить все можливе заради того, щоб нав’язувати всім користувачам установку нових оновлень.

Нагадаємо, що Microsoft кинула користувачів фітнес-браслетів.

Раніше Hyser повідомляв, що Microsoft представить навесні нову операційну систему.

Також Hyser писав, що Microsoft знайшов заміну Windows 10.