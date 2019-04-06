Медики назвали продукти, які не можна поєднувати між собою

Несумісні інгредієнти в стравах і напоях можуть провокувати нетравлення і пов’язані з ним симптоми дискомфорту і втоми.

Експерти розповіли, які варіанти непоєднуваних продуктів часто зустрічаються в раціоні людей, пише Ukrhealth.

1) Погано поєднуються між собою каву і молоко. Ці продукти для здоров’я окремо корисні, однак у сукупності ці продукти поєднуються дуже погано. Дубильні речовини, таніни, що містяться в каві, мають в’яжучу дію і не дають засвоїтися білка, який міститься в молоці. Поєднання кавових танінів і молочного білка казеїну утворює субстанцію, яка погано засвоюється і тому надовго залишається в шлунку. В подальшому це може серйозно підірвати здоров’я і навіть здатне спровокувати рак шлунка.

2) Другий варіант погано непоєднуваних продуктів: мед з гарячим чаєм. Мед не терпить з’єднання з гарячим. Якщо мед нагріти до 60 градусів в ньому синтезуються речовини, що сприяють впливати на організм як справжні токсини, які мають властивість накопичуватися в ньому і руйнувати цілісність клітин, створюючи додаткове навантаження на печінку. Лікарі рекомендують вживати мед вприкуску з теплими рідинами — водою, чаєм або молоком.

3) Погано поєднуються між собою такі продукти, як яйця і риба. Одночасне їх присутність в одному блюді дає «ударну» дозу білка. Для травлення це занадто сильне навантаження. Фахівці відзначають, що на тлі перенасичення білком можуть виникати серцево-судинні захворювання. За їх словами, одне з білкових елементів краще замінити овочами.

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4) Морквяно-апельсиновий фреш також погано засвоюються організмом. Хоч і моркви, і в апельсинах міститься багато вітамінів, однак, перенасичувати ними організм не варто. Так як це може спровокувати вкрай неприємні проблеми зі здоров’ям. Моркву і апельсини містять багато вітаміну А, який у великій кількості може негативно впливати на печінку, викликати печію, а також сприяти порушенню функції нирок.

5) Також погані у поєднанні картоплю і помідори. Це ще один зразок того, як корисні окремо продукти дають негативний комплексний ефект. Міститься в картоплі крохмаль в сукупності з кислотою помідорів сприяє виникненню тяжкості в шлунку, що є вірною ознакою уповільнення процесів травлення, а ще викликає сонливість.

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