Вчені назвали п’ять найбільш небезпечних професій

Вчені проаналізували дані на сьогоднішній день про зв’язок між професією людини і його ризиком захворіти на рак.

Таким чином було складено список найбільш небезпечних видів діяльності,які сприяють розвитку онкологічних захворювань. Про це повідомляє видання Ukrhealth.

У цей список увійшла професія майстра з манікюру. У багатьох салонах формується вкрай токсична атмосфера. На протязі усього дня у повітря потрапляють хімічні речовини з лаків, розчинників, барвників та інших продуктів, що використовуються в б’юті-галузі. Майстра з манікюру піддають свій організм ризиків, вдихаючи цей «коктейль», тому працювати їм експерти радять в масках. Крім того, дуже важлива, добре працює вентиляція в салонах.

Друга професія, сприяє нести шкідливий вплив на людський організм – це перукарі. Вчені відзначають, що з дією деяких видів фарб для волосся пов’язаний підвищений ризик розвитку раку грудей і сечового міхура.

Ще однією небезпечною професією вважається авіація, а саме: стюардеси, бортпровідники і пілоти. На основі наявних даних на сьогоднішній день представники «літаючих» професій більш схильні до високого ризику виникнення раку грудей, матки, органів ШКТ.

Професії, які пов’язані з постійним сидінням за комп’ютером – це також фактор, що підвищує ризик розвитку раку.

Так, дані наукових досліджень свідчать, що, проводячи більшу частину дня в положенні сидячи, людина збільшує свої ризики розвитку ракових пухлин на 20-30%. Експерти настійно рекомендують підніматися зі стільця кожні півгодини-годину і розминатися.

Комаровський розповів, як захистити дитину від ГРВІ: що потрібно знати

Суспільство

Робота в нічну зміну теж входить в список небезпечних професій, що викликають онкологію. Необхідність працювати по ночах вносить серйозні зміни в біологічні ритми людини, фактично повністю руйнуючи їх природну і передбачену природою структуру. Все це загрожує розвитком багатьох захворювань, і онкологічні — одні з них.

Нагадаємо, названі п’ять продуктів, які заборонено гріти двічі.

Як повідомляв Hyser, в Україні заборонили ряд популярних ліків.

Також Hyser писав, що потрібно їсти, щоб прискорити зростання волосся.