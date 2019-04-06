Померанський шпіц прославився в мережі після стрижки «під яйце»

Проживає в Сінгапурі зворушливий померанський шпіц по кличці ПомПом став інтернет-сенсацією завдяки своїй незвичайній стрижці.

Але нещодавно його привели на стрижку до грумеру на ім’я Андреа, і дівчина в процесі стрижки повністю віддалася творчості. Про це повідомляє «120.su».

Таким чином, дівчина не тільки зробила популярним шпіца, але й здійснила собі чудову рекламу.

Шпіца ретельно вимили, а потім распушили його хутро, а потім Андреа за допомогою інструментів перетворила свого симпатичного клієнта в яйце. Відеоролик, в якому показано, як майстриня наносить останні штрихи, а пес спокійно і слухняно сидить, притискаючи вушка і тим самим стає більш схожим на яйце, ввів в здивування глядачів.

Стрижка ПомПома надихнула користувачів інтернету на творення множини мемів, і не тільки. Приміром, один художник з Японії створив скульптуру «яєчного пса», а фірма «Funko Pop», що виробляє іграшки та колекційні фігурки, анонсувала вихід новинки у вигляді шпіца — правда, це виявилося першоквітневим жартом.

Тим часом, в одному з американських міст, де проходили вибори мера, перемогла коза. Нубійська коза по кличці Лінкольн стала мером вермонтського міста Фер-Хейвен.

Коза здобула перемогу на спеціальних виборах, обігнавши собаку по кличці Семмі всього лише на три голоси: 13 з 10 голосів.

Приватбанк в черговий раз став фігурантом гучного скандалу: зникають гроші

Суспільство

У США подібні випадки не рідкість. Для того, щоб бути мером міста – не обов’язково бути людиною і ходити на роботу. У США такі випадки не рідкість. Наприклад, мером міста Сунол 13 років чесно прослужив пес Боско. Його перебування на посаді мера носило символічний характер, але таким чином жителями міста було проголошено символ демократії і свободи.

Мер Лахитаса Генрі є козлом, а це жиаотное справжній талісман виробленого там пива.

Нагадаємо, російський пожежний врятував життя кота і був нагороджений губернатором.

Як повідомляв Hyser, в Мережі показали душевні фото зустрічі собак з господарями після довгої розлуки.

Також Hyser писав, що собака зіпсувала випуск новин, «з’ївши» мікрофон ведучого.