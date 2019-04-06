Ferrari відкликає дві тисячі суперкарів: озвучена причина

У Північній Америці на найбільшому ринку Ferrari відкликають більше двох тисяч італійських суперкарів.

Все через виявлення несправності розробниками. Тому цілком ймовірно, що вартісні машини можуть самозайматися. Про це повідомляє видання «24 tv».

Розробники Ferrari зазначають, що погроза може з’явитися з-за некоректної роботи деталей, які надходять від постачальників.

Тому незабаром є ймовірність заміни постачальника, але виробник все одно відкличе моделі 488 GTB, 488 Spider, 812 Superfast і GTC4Lusso.

Під акцію потрапляють навіть унікальні LAFerrari Aperta з лімітованої серії, вартість яких сягає близько двох мільйонів доларів.

До речі, у США масово горять Hyundai і Kia. Можливо, неполадки привели до сотень випадків загорянь машин цих компаній.

У кількох штатах вже йдуть розслідування у компанії Hyundai Motor Co. і Kia Motors Corp.

Про цю проблему стало відомо завдяки повідомленням генпрокурора штату Коннектикуту Вільям Тонга.

Раніше повідомлялося, що в мережі з’явилося фото української Ferrari на автогазе. Мова йде про Ferrari 430. Це копія оригінальної машини, яку зробили в одній з майстерень Києва. В процесі майстерності був доданий спеціальний комплект деталей кузова з стеклопастика. Це дозволило зробити машину копією відомої марки.

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Такі маніпуляції обійшлися в три з половиною тисячі доларів.

Також повідомлялося, що прослуховування музики в автомобілі може бути небезпечно для здоров’я. Гучна музика знижує реакцію водія на двадцять відсотків, до того ж з-за неї водій може не почути сигнал іншого авто.

До того ж було констатовано збільшення ДТП з цієї причини. В Управлінні транспортної безпеки поки не зважилися вводити штрафи на гучну музику в авто, але закликали водіїв концентруватися на дорозі і робити її тихше.

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