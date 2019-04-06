Фахівці назвали сім напоїв, які подарують вічну молодість

Вчені назвали напої, які сприяють омолодженню організму.



Зелений чай займає справедливе перше місце в цьому списку, передає Ukrhealth. Він є джерелом антиоксидантів, які перешкоджають утворенню вільних радикалів в організмі і запобігають їх руйнівного впливу.

Вільні радикали є також причиною онкології та багатьох проблем з серцево-судинною системою, що сприяють омолодженню тіла.

Другим напоєм є каркаде. У ньому безліч антоціанів, які забезпечують антивіковий ефект. Це дозволяє знизити запалення в організмі.

У цьому списку також є кава. Справа в тому, що кофеїн володіє властивістю блокувати певні сигнальні шляхи в клітинах нашого організму — це дозволяє захищати нервову систему від виникнення різноманітних нейродегенеративних захворювань.

Не забуваємо і про какао. Воно допомагає захищати від старящих захворювань, пов’язаних з придушенням когнітивної функції мозку.

Ще одним корисним напоєм є вино. Справа в тому, що в шкірці винограду є ресвератрол. Це речовина зміцнює стінки судин і покращує стан крові. Це рятує від хвороб серцево-судинної системи.

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Також корисними напоями є відвар шипшини і томатний сік. У першому дуже багато вітаміну C, який позитивно впливає на імунітет. А томатний сік має каротиниод. Він є профілактикою онкологічних захворювань.

Раніше повідомлялося, що вчені назвали кілька способів для омолодження мозку.

На підставі вивчення медичних показників літніх людей та їх способу життя були зроблені висновки щодо звичок, здатних поліпшити роботу головного органу ЦНС. Як з’ясувалося, першим ключем до омолодження позитивні емоції у поєднанні з активним спілкуванням з іншими людьми.

Страх старіння може бути небезпечний сам по собі, останні дослідження показали, що це пророцтво самореалізується. За словами вчених, люди тримають стереотипи, які спалюють їх зсередини, про те, що скоро настане кінець життя, у зв’язку з чим прискорюють цей процес.

Експерти радять виробити звичку прийняття себе в будь-якому віці.

Нагадаємо ми писали про літній овоч, який сприяє омолодженню організму.

Як повідомляв Hyser, названі чотири кращих вправи для омолодження мозку.

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