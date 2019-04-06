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Boeing буде випускати менше моделей 737 MAX

06.04.2019

Boeing будет выпускать меньше моделей 737 MAXЛайнери більше не замовляють.

Американська авіакомпанія Boeing планує з середини квітня скоротити кількість випущених в місяць літаків Boeing 737 MAX, повідомляється на сайті виробника.

Компанія вирішила тимчасово змінити обсяги виробництва з 52 літаків на місяць до 42 в місяць. За словами представників Boeing, дане рішення прийнято з-за припинень постачання лайнерів цього типу.

У компанії вважають, що скорочення обсягів виробництва літаків дозволить “зосередити зусилля на сертифікації програмного забезпечення”.

У той же час керівництво Boeing не буде скорочувати штат співробітників, які займаються випуском лайнерів.

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