Через корупційний скандал звільнений проросійський мер Риги

Протягом 30 днів після публікації дане розпорядження може бути оскаржене в адміністративному районному суді.

Відзначається, що пост мера Ушаков займає вже третє скликання, а в думі є головою правління проросійської партії «Згода». Поки Ушаков відсторонений, головувати в парламенті може нинішній заступник мера Олег Буров. Як тільки розпорядження міністра набуде чинності, Ушаков стане простим депутатом.

В даний час всі звинувачення відсторонений чиновник заперечує і збирається оскаржувати звільнення.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року почався кримінальний процес про можливі порушення при закупівлі міський техніки. Підозрілі операції були проведені на загальну суму в 270 млн євро. У грудні правоохоронці провели три десятки обшуків та затримали 7 осіб. 30 січня обшук відбувся в офісі та будинку Ушакова.