Зеленський представить свою команду до дебатів, — Разумков

Кандидат в президенти Володимир Зеленський представить до дебатів свою команду, з якою буде працювати в разі перемоги на виборах. Про це повідомив спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу «Голос народу» на телеканалі «112 Україна».

«Команду, Зеленський сказав, представить до кінця другого туру, до виборів він представить людей на ключові посади. Я думаю, що так (представить свою команду до дебатів, — ред.), Тому що 19 число — дебати, це останній день, потім настає «день тиші», — зазначив Разумков, відповідаючи на питання ведучого про те, представить чи Зеленський свою команду перед дебатами.

Зазначимо, що дебати мають відбутися 19 квітня.

Нагадаємо, 3 квітня Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому викликав Порошенко на дебати на НСК «Олімпійський». Він заявив, що «дає на роздуми 24 години».

Чинний гарант зазначив, що закон передбачає інші умови проведення дебатів, однак погодився дискутувати на стадіоні.