Віталій Кличко відправив запит до WADA на проведення допінг-контролю» Порошенко і Зеленського

Екс-чемпіон світу з боксу і брат мера Києва Віталій Кличко запропонував кандидатам у президенти Петра Порошенка та Володимиру Зеленському здати аналізи на наркотики і алкоголь у Всесвітньому антидопінговому агентстві (World Anti-Doping Agency, WADA). Про це боксер написав у Facebook.

«Сьогоднішні ранкові новини у здачі «допінг контролю» кандидатами в президенти України мене здивували і трохи розсмішили! (Так, якщо б так спортсмени здавали тести на допінг, то були б всі суперменами). Адже кожен зробив це окремо, причому в «своїй лабораторії», — пише Кличко.

За його словами, якщо кандидати на пост глави держави відкриті і зацікавлені в об’єктивному результаті, то вони повинні здати аналізи перевіреним методом організації з високою репутацією, яка займається перевіркою спортсменів.

«Довіртеся професіоналам! P. S. Вже відправив запит до можливості таких тестів WADA. Сподіваюся кандидатам у президенти не відмовлять», — додав Кличко.

Нагадаємо, що вранці 5 квітня шоумен Володимир Зеленський здав аналізи на вміст в організмі наркотичних речовин і алкоголю. Відбір крові робив актор, який 10 років працює в клініці масажистом.