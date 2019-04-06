Порошенко нагородив захоплених РФ українських моряків

Президент Петро Порошенко нагородив військовополонених українських моряків, захоплених росіянами біля Керченської протоки, державним нагородами. Про це глава держави заявив під час зустрічі з родичами військовополонених у п’ятницю в Одесі.

«Враховуючи мужність і героїзм українських військових моряків, військовополонених, виявлені під час виконання військових обов’язків, я прийняв рішення нагородити українських військовослужбовців, які сьогодні знаходяться в полоні Російської Федерації», — сказав Порошенко.

За словами президента, українські військові моряки показали себе «справжніми лицарями, справжніми воїнами, справжніми патріотами та справжніми професіоналами».

Нагороди Порошенко вручив родичам моряків. Також президент висловив сподівання, що військовополонені як можна швидше повернуться додому.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року в Керченській протоці російські прикордонні кораблі атакували і захопили українські катер і буксир. 24 моряка звинувачуються окупантами в порушенні російського кордону. Всі захоплені українські моряки вважають себе військовополоненими і не визнають своєї провини.