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«Х*йло закрий!» В ефірі у Соловйова влаштували скандал з-за України

06.04.2019

У студії передачі топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова відбулася жорстка сутичка між двома експертами.

Вона відбулася під час обговорення топових українських політиків. Скандал розгорівся на пропагандистської програмі «Вечір з Володимиром Соловйовим» телеканалу «Росія 1».

Все почалося з того, що путінський пропагандист, українофоб Дмитро Куликов прокоментував ролик, на якому лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко грає в пінг-понг. Він дорікнув політика в тому, що вона робить це на підборах.

«Так важливо, в яких підборах Юля грає в теніс? Ви що, жінка?» — заперечив на його репліку політолог Андрій Окара.

Ці слова зачепили Куликова, і він накинувся на опонента з грубими образами і лайкою. «Слухай ти, хайло закрий! Я тобі зараз поясню, хто тут жінка! Хайло закрий!» — вигукнув він. Після цього дедалі гострішу обстановку спробував згладити ведучий програми Соловйов.

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