Чому в Україні підскочили ціни на бензин і чого чекати

В Україні розпочався період подорожчання бензину. Ціни будуть повзти вгору як мінімум до середини травня, пояснюють експерти. З одного боку – підвищується вартість на зовнішніх ринках, а з іншого – зростає попит серед українців.

Головне:

на вартість бензину впливають співвідношення попиту і пропозиції, курс гривні та ціни на міжнародних ринках;

більшу частину бензину Україна купує у Білорусі, Росії та Литви;

подорожчання триватиме ще як мінімум місяць може сягнути 30 грн/літр.

Як і чому подорожчав бензин

Україна близько 60% бензину купує за кордоном (у першу чергу в Білорусі, Росії та Литві). А ціни на решту 40% дорівнюють до імпортного паритету. За останній місяць на автозаправних станціях вартість бензину А-95 зросла на 65 коп. за літр. У середньому паливо продається за 28,5 грн.

Подорожчання бензину співпало з рекордним за рік зростанням цін на нафту. Барель виріс в ціні до $69,23. За даними Української енергетичної біржі, вартість імпортного бензину А-95 зросла за останній місяць з $1063 до $1119 за тонну, тобто на $56. За підрахунками, це дає можливість для подорожчання бензину більше ніж на 1 грн.

Так, мінімум ще на 40 коп. ціни найближчим часом можуть зрости. Щоправда, як зазначає екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, у кожної компанії є свій «запас» міцності. Хто-то після подорожчання палива на зовнішніх ринках повинен вже через 2 дні підняти ціни, а у деяких є запас в 3 тижні. Прогнозувати зміну цін, впевнений Косянчук, – справа невдячна, але при цьому точно можна сказати, що зростання буде і він триватиме до середини травня.

«У когось є запас у два тижні, у когось- два дні, а у великих компаній може бути і три тижні. Все залежить від обсягу обігових коштів», – говорить Косянчук.

Чому подорожчав бензин:

ростуть ціни на бензин на міжнародних ринках;

закінчився «мертвий сезон» і виріс попит на паливо;

частина операторів «відіграє» відкладене подорожчання.

«А чого ви хочете? Сніг зійшов, рух пішов! Зріс попит», – зазначає експерт. Українські компанії не зацікавлені в тому, щоб різко підвищувати ціни. Заробляють вони в першу чергу на обсягах. Якщо різко підняти вартість літра, водії просто знайдуть більш дешеву пропозицію. Тому особливо в період «мертвого сезону» намагаються стримувати апетити, а після того, як українці починають активніше заправлятися, компенсують втрачений прибуток.

Аналітик Єгор Комов вважає, що в квітні, з урахуванням ситуації на європейському ринку, бензин в Україні може подорожчати приблизно до 39,1-30,2 грн/літр А-95.

«Середня ціна, звичайно, змінюється залежно від біржової. Але це відбувається з певним відставанням. Ринок не працює так, що сьогодні нафта подорожчала, а завтра в Україні бензин виріс в ціні. Нафту потягне за собою вартість нафтопродуктів. Потім, поки ці нафтопродукти потраплять на український ринок, пройде ще кілька тижнів. Але в цілому Україна залишається енергозалежною, і тому ми не можемо не реагувати на ринок», – відзначає Комов.

Що буде з цінами на нафту в 2019-му

Значних стрибків у 2019-му експерти не очікують. Ціни на нафту будуть коливатися в межах $60-70 за барель, йдеться в інфляційному звіті Нацбанку. З одного боку, попит на нафту зростає на 1,5 млн бар. у добу, а з іншого – покривається новою пропозицією.

Так, Венесуела постачатиме нафту з 20 серпня 2019-го, Катар після виходу з організації країн-експортерів нафти збирається наростити видобуток на 43%. Все це позначиться на вартості чорного золота.

«На світовому ринку нафти очікується, що кілька років ціни будуть коливатися в діапазоні $60-70. Прогнозується, що світовий попит на нафту в 2019 2020 роках буде зростати на 1,5 млн барелів на добу. У той же час зміна обсягів пропозиції нафти на ринку буде мати схожу динаміку», – йдеться у звіті НБУ.

Експерт сировинних ринків Дмитро Хорошун додає: важливу роль також відіграє ослаблення позиції Саудівської Аравії. Вони наполягали на тому, щоб утримувати ціни в діапазоні $70-80/бар., однак під тиском американського президента Дональда Трампа їх «хотілки» урізали до $60-70.

Якщо Трамп втратить своє крісло, припускає аналітик, можливий сценарій різкого падіння – до $40-50 за барель. «Один з найважливіших, хай поки що маргінальних, ризиків для цін на нафту – догляд Трампа і перехід посту президента США до Майку Пенс. Трамп – це «голубина» політика ФРС, тобто рясна доларова ліквідність, дешевий долар, і помірні ціни на нафту. А Пенс – «яструб» щодо монетарної політики. І якщо йому вдасться вплинути на ФРС, то доларова ліквідність різко знизиться, що призведе до відтоку капіталів, уповільнення світової економіки, зниження попиту на нафту, подорожчання долара і, в результаті, зниження цін на нафту», – пояснює експерт.

Рівень цін може піднятися і вище базового діапазону. Наприклад, у разі загострення ситуації на Близькому Сході. Якщо це станеться, слідом підскочать і ціни на бензин в Україні.