За тиждень після першого туру виборів американська валюта втратила в ціні 59 копійок

Перед вихідними безготівковий курс долара впав на 19 копійок. Міжбанк закрився в п’ятницю, 5 квітня, в рамках 26,66-26,70 грн./$. Про це повідомив UBR.ua директор казначейства Банку Кредит Дніпро» Олег Курінний. Сукупно за тиждень американська валюта подешевшала на 59 копійок.

«Спекулятивна складова ринку більше спрямована на валютні гойдалки пари долар/євро, а готівковий ринок намагається не відставати у курсовому оптимізмі від міжбанку, не даючи підстав для гри на підвищення», — прокоментував ситуацію Курінний.

Сьогоднішню просідання курсу пояснили природним ходом речей. Валютний ринок наповнювали тільки експортери (іноземних фондів, які активно торгували у вівторок-середу, не було). Спочатку покупцями виступали наші імпортери, але швидко «здулися». Як тільки ринковий попит почав здобути, скуповувати «американця» вийшов Нацбанк. За різними оцінками, НБУ придбав $25-30 млн. Починав свої придбання за 26,80 грн./$, а закінчив за 26,65 грн./$.

«Валютне пропозицію помітно перевищувала попит. Було багато долара. На активного продажу стояли як агровиробники, так і металурги», — прокоментував ситуацію начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

На цій хвилі фінансисти сильно опустили готівкові курси продажу долара відразу на 10-15 копійок: середня вартість перед вихідними виявилася в рамках 26,90-27,05 грн./$. Мінімальна — на 26,78 грн./$, максимальна — на 27,40 грн./$. При цьому викуп валюти у населення проводився в рамках 26,40-26,86 грн./$.