Новінський з колегами виграли в суді у Парубія

Вчора Окружний адміністративний суд міста Києва постановив визнати дії Голови Верховної Ради України Парубія Андрія Володимировича протиправними, задовольнивши позов народного депутата фракції Опозиційний блок Олександра Долженкова. Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

«У новітній історії України – знакова подія: вперше суд став на бік громадськості та визнав протиправними дії влади, яка намагалася воювати з канонічною Українською Православною Церквою». Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук глава фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський

Далі політик зазначає, що Українську Православну Церкву насильно намагалися перейменувати в Російську церкву в Україні – не враховуючи ні конституційні норми, ні думку парафіян, ні позиції самої Церкви.

«Мало того, що влада не має конституційного права втручатися в релігійні питання, так ще й всупереч вимогам Регламенту законопроект поставили на повторне голосування, бажаючи домогтися заздалегідь запланованого результату.

Слава Богу, що суд проявив справжню повагу до духу і букві Закону і задовольнив позов Олександра Долженкова. Тепер питання про насильницьке перейменування Української Правосланої Церкви в догоду Петра Порошенка і його оточення знято з порядку денного. Хочеться вірити, що остаточно».