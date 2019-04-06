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Росію закликали готувати гроші за збитий над Донбасом «Боїнг»

06.04.2019



Європейський суд коммуницировал скаргу 380 родичів жертв катастрофи. Заявники просять ЄСПЛ Росії визнати відповідальність за катастрофу малазійського лайнера і порушення нашою владою п’яти статей Європейської конвенції з прав людини.

Йдеться про право на життя, на справедливий судовий розгляд, на повагу до приватного і сімейного життя, на ефективний засіб правового захисту та нелюдському поводженні, выражающемся в недостатньому участі РФ в міжнародному розслідуванні.

Щодо самого інциденту, у скарзі сказано, що в 2014 році Росія поставляла військову техніку і особовий склад» ополченцям на південному сході України, які «або перебували під контролем влади РФ, або тісно співпрацювали з ними».

Росію, швидше за все, визнають винною і призначать компенсацію. І на дріб’язок родичі жертв катастрофи навряд чи погодяться. Так, сім’я американця Куїнна Лукаса Шансмана, нібито загиблого при аварії малайзійського «Боїнга», подала в суд на Ощадбанк і ВТБ, вважаючи, що ці компанії надавали фінансові послуги ДНР. Їм вже, мабуть, мільйони ввижаються.

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