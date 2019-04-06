Аналізи Зеленського — фальшивка, він повинен підтвердити їх у міжнародній лабораторії, — Бригинець

Нардеп від «Блоку Петра Порошенко» Олександр Бригинец звинуватив кандидата в президенти Володимира Зеленського у фальсифікації результатів аналізів і закликав перездати їх у міжнародній лабораторії.

Про це Він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Тому що, коли виходять аналізи з іншою датою – це підробка. І ми можемо тепер сказати на всю країну, що ця лабораторія підробляє аналізи», – сказав депутат.

Бригинець закликав Володимира Зеленського скористатися пропозицією Володимира Кличка і здати аналізи у Всесвітньому антидопінговому агентстві.

«Я б прислухався до пропозиції Володимира Кличка, який сказав, що він готовий повторити цей аналіз для того, щоб ці аналізи пройшли в міжнародній лабораторії, і тоді ми точно зможемо дізнатися, чи правдиві ці аналізи, або помилкові. Поки по аналізах Зеленського виникає більше питань, ніж з’явилося відповідей», – підсумував Бригинець.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський опублікував у Facebook результати здачі аналізу на наркотики, де дата забору крові вказана 2 квітня. Проте пізніше документ був замінений на інший, де дату вже замінили на 5 квітня.

Медичний центр «Євролаб», заявив, що допустив помилку, неправильно вказавши дату здачі зразків. За словами його представників, співробітниця, регистрировавшая дату отримання матеріалу, від хвилювання натиснула замість цифри «2» цифру «5».