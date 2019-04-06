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В Україні розкрили змову постачальників харчування армії, їх оштрафували на 869 млн грн

06.04.2019

Антимонопольний комітет України оштрафував на 869 млн грн учасників змови по розпилюванню харчових тендерів Міністерства оборони.

Про це повідомляє госуполномоченная АМКУ Агія Загребельская в Facebook.

За її словами, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 квітня, на засіданні Комітету. 24 суб’єкта господарювання визнані винними в порушенні законодавства про захист економічної конкуренції. Мова йде про скоєння ними змови з метою спотворення результатів електронних реверсивних аукціонів з надання послуг із забезпечення харчуванням військових частин.

За даними редакції «Наші гроші», 24 компанії подали заявки на участь у тендері з надання послуг харчування військовим частинам. Проводило тендер Міноборони з допомогою системи електронних закупівель «Prozorro». В результаті фірми відкликали свої заявки і переміг ТОВ «Воєнторг».

Він додав, що половина з цих компаній вже йшла у відмову, навіть ховаючись від податкової і виставляючи на торги армії нові юроболочки.

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