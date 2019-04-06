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Швейцарія стане посередником між США і Венесуелою

06.04.2019

Швейцария станет посредником между США и ВенесуэлойДиппредставництво країни буде представляти інтереси США.

Держдепартамент США повідомив, що в умовах розірваних дипломатичних відносин між США і Венесуелою представником американських інтересів в країні стане Швейцарія.

Зазначається, що напередодні Швейцарія і США підписали відповідну угоду.

“США висловлюють глибоку вдячність Швейцарії за те, що вона погодилася взяти на себе цю важливу функцію і допомагати американським громадянам”, – йдеться в повідомленні держдепу.

На даний момент угода ще не набула чинності і громадянам США не рекомендовано приїжджати до Венесуели, а тих, хто там знаходиться, закликають покинути країну.

“Поки ця угода не набула чинності, що знаходяться у Венесуелі громадяни США, яким потрібна термінова допомога, можуть там, де це можливо, звернутися до посольства і консульства США в сусідніх країнах”, – зазначає відомство.

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