Як Володимир Зеленський збирається закінчити війну і повернути Донбас? Відповідь штабу

Зеленський пропонує закінчити війну, використовуючи дипломатичні методи — об’єднавши зусилля країн Нормандського формату (Францію і Німеччину) з підписантами Будапештського меморандуму (Великобританією і США)

За словами спікера, вирішувати ситуацію військовим способом було б важко.

«Якщо ми говоримо про те, як закінчити війну, і у нас були окремі кандидати, які говорили «ми завтра її закінчимо» — це неможливо, на жаль, але, тим не менш, є бачення, що потрібно зробити, щоб війна закінчилася. Якщо ми говоримо про Зеленском, є 4 базису, на яких повинна будуватися стратегія щодо повернення цих територій: це дипломатичний, це економічний, це інформаційний і це військовий», — заявив Разумков.

Разумков підкреслив, що вирішувати ситуацію військовим способом було б важко. Краще тиснути на РФ дипломатично: у Нормандському форматі, а також з допомогою США і Великобританії (враховуючи напруженість у відносинах Великобританії і РФ після отруєння Скрипаля).

«Говорячи про дипломатичної складової, скажімо так, боротися у військовому плані з РФ нам буде дуже важко. Ну, об’єктивно, це велика держава із сильною армією, ядерна держава, і далеко не завжди передбачувані їх дії, дуже часто логіка відсутня абсолютно в тому, що вони роблять. Але, тим не менше, якщо ми говоримо про дипломатії, на сьогоднішній момент існує три вектори тиску, серйозного тиску на РФ: це Нормандський формат, де представлені Франція, Німеччина, Україна і Росія, його продовженням є мінські домовленості, і чому потрібно зберігати цей формат — тому що до мінським домовленостями прив’язані всі санкції. Другий вектор – це США. Слава богу, протягом усіх років війни Штати надають серйозну підтримку по всіх фронтах – і дипломатичному, економічному, і оборонному — Україні як державі. Третій вектор – це Великобританія, яка, особливо після подій в Солсбері, стала таким непримиренним борцем з РФ», — заявив Разумков.

За його словами, мінські домовленості потрібно зберегти.

«Коли сьогодні хтось каже, нехай це буде не Мінськ, а якось по-іншому, це все чудово, але ніхто не думає про те, що на сьогоднішній момент в тій же Європі є держави, які досить толерантно налаштовані по відношенню до РФ. І з урахуванням відсутності глобальних реформ всередині країни це може бути використано для того, щоб знизити санкційне тиск, а у деяких держав його ще й прибрати», — додав він

Таким чином Зеленський пропонує розширити тиск на РФ — базі Нормандського формату, однак додавши до нього двох підписантів Будапештського меморандуму – це США і Великобританію.

«Що пропонує Зеленський? Зеленський на базі Нормандського формату пропонує його розширити за рахунок двох підписантів Будапештського меморандуму – це Штати і Великобританія. Таким чином можна буде консолідувати весь блок тиску на РФ в єдиному такому ключі», — пояснив Разумков.