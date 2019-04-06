Українські десантники отримали американські парашутні системи

Для українських десантників придбали американські парашутні системи й керовані системи десантування військових вантажів.

У держпідприємстві “Спецтехноэксперт”, що входить до складу “Укроборонпрому”, заявили про виконання контракту з американською компанією Airborne Systems North America.

Перед тим, як забезпечити десантно-штурмові війська ЗСУ новими парашутами, американські фахівці провели навчання українських інструкторів з використання та обслуговування нового обладнання.

У “Спецтехноекспорте” нагадали, що у лютому 2019 року представники компанії разом з делегацією ЗСУ здійснили робочий візит у США. Після вивчення досвіду проведення точного десантування особового складу і вантажів американських військових, Командування десантно-штурмової військ ЗСУ підтвердило інтерес до розширення співпраці з Airborne Systems.

“Ми вже кілька років тісно співпрацюємо з компанією Airborne Systems і дуже задоволені їхньою продукцією”, – підкреслив генерал-лейтенант Михайло Забродський