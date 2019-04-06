У мережі викрили велике шахрайство з Ощадбанком

В Україні користувачам «Ощадбанку» почали надсилати повідомлення про нібито блокування їх банківської карти.

Як пишуть користувачі мережі, останнім часом активізувалися шахраї.

«Три дні поспіль дружині приходить», — написав Юрій Петров в одному з телеграм-каналів. Він також опублікував скріншоти повідомлень, з яких видно, що аферисти націлилися на банківську карту і закидають власника фейковими повідомленнями про нібито зняття грошей або блокування.

Варто відзначити, що номер банківської карти і CVV/CVV-2 можуть підглянути на касі супермаркету, в кафе чи ресторані, в магазині або в будь-якому іншому місці, де ви передаєте в чужі руки свою банківську карту. Захиститися від крадіжки даних можна тільки в тому випадку, якщо ви самостійно розраховуєтесь карткою за допомогою терміналу.

Саму карту потрібно тримати таким чином, щоб її номер не міг підглянути стороння людина. Якщо ви набираєте ПІН-код на терміналі, циферблат варто прикривати рукою.

Щоб непомітно сфотографувати обидві сторони карти продавця чи офіціанта в ресторані знадобиться всього лише кілька секунд. Зловмисники можуть скористатися отриманою інформацією, або продати її. Через місяць гроші з картки пропадуть і визначити, що дані вкрав, наприклад, касир в супермаркеті, буде складно.

За статистикою 80% випадків шахрайства з банківськими картами відбулися із-за неуважності або довірливість самих власників. Сучасні технології дозволяють красти інформацію з карти за допомогою спеціальних накладних пристроїв на банкомати. Але подібні виверти обходяться зловмисникам в копієчку. Крім того, при знятті пристрої з банкомату шахраїв можуть затримати, а на самому пристрої є камера відеоспостереження. Обдурити клієнта банку по телефону або підглянути номер картки та CVV значно простіше.