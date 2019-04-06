У Польщі потяг врізався у «карету» швидкої допомоги: є жертви

Водій намагався розвернутися.



Трагічна аварія сталася в Польщі недалеко від міста Пущиково – поїзд на великій швидкості врізався в карету швидкої допомоги, 30-річний лікар і 42-річний фельдшер загинули на місці.

Була оприлюднена і запис відеокамер з моментом зіткнення. Судячи по ній, водій намагався переїхати залізничний переїзд незважаючи на те, що один шлагбаум вже був закритий. Водій намагався розвернутися таким чином, щоб авто не виходило на шляху, проте зробити цього не вдалося – поїзд на великій швидкості зніс швидку.