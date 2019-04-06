Агентство Fitch підтвердило рейтинг «Нафтогазу» «B-«

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) НАК «Нафтогаз України» на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.

«Підтвердження відображає міцні зв’язки «Нафтогазу» з єдиним акціонером – Україною («B-«/стабільний)…», – йдеться в повідомленні агентства в п’ятницю ввечері.

Fitch додає, що рейтинг також враховує слабкий профіль ліквідності «Нафтогазу», але в цілому відносно низький левередж, а також деяку невизначеність, пов’язану з внутрішніми цінами на газ, анбандлингом і політичним ризиком.

Агентство вказує, що держава як і раніше гарантує значну частину боргу «Нафтогазу» – 30% валового боргу компанії на кінець 2018 року, а фінансові показники компанії ретельно контролюються МВФ, основним кредитором України, який стимулює уряд забезпечувати адекватне фінансування НАК.

На думку агентства, більш сильні фінансові результати «Нафтогазу» в 2016-2018 роках можуть бути нестійкими в довгостроковій перспективі, оскільки залежать від зовнішніх факторів. Fitch також виключає зі своїх прогнозів компенсацію урядом різниці в цінах, за якими компанія продає газ населенню і промисловості.

Що стосується анбандлинга, очікуваного в 2020 році, то Fitch не передбачає для НАК ніяких доходів від транзиту або будь-якої компенсації за розділені активи. Ще однією причиною виключення транзитних доходів оцінки компанії в майбутньому, на яке вказує агентство, – закінчення строку дії контракту з «Газпромом». На думку Fitch, після 2020 року «Нафтогаз» буде фокусуватися на внутрішньому ринку: продаж і зберігання газу, продаж нафтопродуктів та СПГ, а також видобуток газу.

Агентство також консервативно не враховує у своїх оцінках отримання українською компанією $2,8 млрд від «Газпрому» у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу, оскільки терміни не визначені.

Серед ключових припущень Fitch також курс 28,86 грн/$1 в 2019 році і 30,60 грн/$1 у 2020 році, обсяги реалізації газу на внутрішньому ринку близько 18,5 млрд куб. м на рік і зниження рентабельності по більшості сегментів з 2019 року, а також виплата дивідендів за 2019 рік у розмірі $251 млн.

За даними агентства, при загальному розмірі боргу в 48,2 млрд грн на початок цього року короткостроковий борг «Нафтогазу» становив 37 млрд грн при обсязі вільних коштів 14 млрд грн. Термін погашення кредиту Світового банку 12,5 млрд грн, гарантованого урядом України, настає 31 травня 2019 року.

Решта заборгованості НАК в розмірі 35,7 млрд грн – перед належать державі Ощадбанком, Укргазбанком та Укрексімбанком.