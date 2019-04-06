Програми на смартфон, які дозволять дитині стежити за порожниною рота: супер-гігієна

Фахівці назвали 5 головних додатків на смартфон, який дає змогу дитині стежити за порожниною рота.

Першим у цьому списку є програма Tiny Dentist, передає joinfo. Воно демонструє, що трапляється під час лікування зубів. Діти можуть спробувати себе в ролі стоматолога і видаляти, пломбувати або відбілювати зуби. Це дозволить дитині не сприймати в штики стоматологічні інструменти під час чергового візиту до дантиста.

Другою корисною утилітою на смартфон ялвляется Brusheez. Це додаток по суті є таймером для чищення зубів. Всі ми знаємо, що чистити зуби потрібно мінімум 2 хвилини, але дитині може бути нудно це робити. Фахівці знайшли вихід з цієї ситуації і тепер вашої дитини в цьому процесі буде супроводжувати веселий монстр, який зробить цей процес приємнішим.

Disney Magic Timer — це програма, яка з’єднує чищення зубів і популярних персонажів. У додатку можна вибрати свого героя з Динея або Марвел, а також підібрати йому зубну щітку. У процесі віртуальної чищення зубів герой демонструє правильну техніку, нагадує про зміну місця чищення і після двохвилинного процесу змінюється на нового героя.

ModifaceVirtual Dentist — програма, яка дуже схожа на Tiny Dentist. Тут дитина може спробувати себе в ролі дантиста. Однак це додаток набагато складніше, а також розширено перелік операцій, який може робити дитина: він може ставити вініри, брекети, а не тільки пломбувати або видаляти зуб.

BrushDJ — це програма для більш веселою чищення зубів, яка підійде для користувачів різного віку. Вона дозволяє перетворити рутинну чистку в веселий процес під музику. Додаток також підтягує пізнавальні відео про стоматології.

Нагадаємо, Google Assistant тепер зможе розмовляти голосом знаменитостей.

Першим з них стане американський співак, автор пісень, актор Джон Ледженд.

Джон Ледженд – один з шести нових голосів Google Assistant. Компанія вже анонсувала нову версію моделі синтезу мови WaveNet. Протягом обмеженого часу лауреат Греммі буде співати користувачам «З днем народження», повідомляти погоду і так далі.

WaveNet заснований на штучному інтелекті Google DeepMind, який працює на основі вибірки людської мови і прямого моделювання звукових сигналів, створюючи штучний мову, який не відрізнити від оригінального.

«Модель дійсно може передати багатство голосу актора», – сказав на сцені виконавчий директор Google Сундар Пичай.

У Google записала кілька прямих відповідей пана Ледженд на ряд заздалегідь підібраних запитів, таких як: «Привіт, Google, виконай мені серенаду» або «Привіт, Google, ми звичайні люди?».

Нагадаємо, що вчені розповіли, як правильно чистити зуби.

Раніше Hyser повідомив, що вчені створили додаток віртуальної реальності.

Також Hyser писав, що Siri навчилася самостійно сушити iPhone.