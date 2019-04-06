Дебати Порошенко і Зеленського на НСК «Олімпійський»: озвучена захмарна вартість проведення «шоу»

Озвучена приблизна вартість проведення дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Відповідну інформацію у коментарі журналістам озвучив голова правління НОТУ Зураб Аласанія. За його словами, приблизна вартість проведення дебатів на НСК «Олімпійський» між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським може коливатися в районі одного мільйона доларів, повідомляє POLITEKA.

Зураб Аласанія також зазначив, що зараз опрацьовуються різні варіанти монтажу сцени на стадіоні, установки світла, звуку. Крім цього, активно вирішуються питання забезпечення безпеки заходу.

«За попередніми даними на проведення дебатів доведеться витратити близько мільйона доларів», — заявив він у спілкуванні з журналістами.

Зараз опрацьовуються різні варіанти монтажу сцени на стадіоні, установки світла, звуку

В якості порівняння голова правління НОТУ назвав вартість проведення концерту Святослава Вакарчука на НСК «Олімпійський». Він зазначив, що на концерт було виділено близько $500 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Юлія Тимошенко не буде вести дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

Про це заявили сьогодні в передвиборному штабі переможця першого туру виборів Володимира Зеленського, який раніше запропонував лідеру «Батьківщини» виконати роль незалежного модератора на його дебатах з Порошенком. За словами політтехнолога Дмитра Зеленського Разумкова, Тимошенко все ж не стане ведучою дебатів.

«На жаль, це не буде Юлія Володимирівна — це її право», — заявив він.

Зараз опрацьовуються різні варіанти монтажу сцени на стадіоні, установки світла, звуку

При цьому Разумков не уточнив, відмовилася від цієї ідеї сама політик чи організатори дебатів. Він також додав, що для заходу оберуть іншого ведучого.

Також з’явилася інформація про те, що голова правління НСТУ «UA: Суспільне» Зураб Аласанія відреагував на пропозицію Володимира Зеленського призначити Юлію Тимошенко модератором дебатів кандидатів у президенти.

Дебати Зеленського і Порошенко повинні проводитися виключно у відповідності з українським законодавством, йдеться на сторінці Аласанії в Facebook.

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Він вказав, за законом, модератор дебатів повинен призначатися організатором заходу, а значить його повинні вибрати представники Громадського мовника. Крім того, Аласанія вважає, що проводитися дебати повинні в студії «UA: Суспільне».

«Панове кандидати. Дебати — по «Закону про вибори президента України». У студії Громадського мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка», — резюмував Аласанія.

До цього президент України Петро Порошенко записав ще одне відео з зверненням до кандидата Володимиру Зеленському.

Петро Порошенко закликав переможця першого туру виборів Володимира Зеленського з’явитися на дебати без додаткових умов.

Крім того, він зазначив, що дебати — це не страшно і порекомендував новоспеченому політику Володимиру Зеленському не шукати причин для перенесення або скасування даного заходу.

«Володимир Олександрович, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати», — сказав Петро Порошенко.

Передвиборна дуель між Порошенком і Зеленським почалася з тестування на алкоголь і наркотики. Переможець першого туру Володимир Зеленський запропонував своєму опонентові і чинному президенту Петру Порошенку пройти спільний медогляд, вибачитися за образливі слова на його адресу, а також провести дебати в НСК «Олімпійський» в Києві.

Спікер штабу Порошенка Олег Медведєв у відповідь заявив, що Порошенко 5 квітня о 9 ранку буде чекати Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» для здачі всіх необхідних аналізів.

Зеленський відмовився від цього медпункту і виступив із зустрічною ідеєю — вибрати незалежну лабораторію.

Нагадаємо, політолог вважає, що Петро Порошенко буде намагатися знизити явку на другий тур.

Раніше Hyser повідомляв, що Зеленський зробив несподівану заяву з дебатів.

Також Hyser писав, що Зеленський зухвало відповів Порошенко на образу.