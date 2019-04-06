Медики розповіли, як використання гаджетів перед сном впливає на здоров’я

Дані показують незначний зв’язок між часом, що витрачається підлітками на гаджети, і їх станом здоров’я.

Дослідження опублікували в журналі Асоціації психологічної науки. Про це пише «discover24».

Отримані результати дослідження ставлять під сумнів поширену думку про те, що проведення часу в Інтернеті, іграх або за переглядом телепередач, особливо перед сном, що може завдати шкоди психічному здоров’ю молодих людей.

«Використавши кращі статистичні та методологічні методи, ми виявили малу кількість доказів суттєвого негативного зв’язку між залученістю в цифрові розваги і благополуччям підлітків», – повідомила дослідник Емі Орбен.

Наука досі не в змозі забезпечити зацікавлені сторони та громадськість високоякісними, прозорими та об’єктивними дослідженнями щодо зростаючої заклопотаності з приводу цифрових технологій.

У дослідженні провели аналіз даних трьох різних груп. Вони включали в себе час, обставини і приклади різноманітних пристроїв. Вчені прийшли до висновку, що яких-небудь чітких доказів того, що використання гаджетів знижує благополуччя підлітків, навіть якщо воно відбувалося безпосередньо перед сном немає.

Професор Андрій Прзыбыльски встановив, що використання цифрових гаджетів за 2 години, 1 година 30 хвилин перед сном не мала явної зв’язку зі зниженням рівня добробуту молодих людей. На відміну від інших досліджень, в нинішній роботі були проаналізовані дані з Ірландії, США і Великобританії, які допомогли підтвердити зроблені висновки.

Дослідники також змогли створити всеосяжну картину благополуччя підлітків, вивчивши показники психосоціального функціонування, симптоми депресії, почуття власної гідності і настрій. Крім того, останнім з трьох проведених досліджень було попередньо зареєстровано, а це означає, що дослідники публічно задокументували проведені аналізи.

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Технології

Нагадаємо, що в результаті багаторічного дослідження вчені з’ясували, як всього лише одна година на тиждень збільшення робочого часу шкодить здоров’ю. Вони виявили, що збільшення робочого часу всього лише на одну годину, може мати значні наслідки: здоров’я респондентів погіршилося на 2%, а кількість візитів до лікаря зросла на 13%.

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило передбачив пришестя антихриста. На думку священика, існування інтернету — це вісник апокаліпсису. На думку про антихриста Кирило вийшов після того, як закликав не піддаватися залежності від гаджетів, яка, поряд з алкоголем та наркотиками, позбавляє людину свободи. Священик вважає, що поглинений технологіями людина йде з реального життя в віртуальне, в результаті чого відбувається «дегуманізація людської особистості».

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