На березі Дунаю виявили історичну знахідку: «такого ще не бачили»

В Одеській області знайдено історичний артефакт.

На Березі Дунаю була знайдена мармурова плита з грецької написом, передає Politeka. Знахідка датована 1822 роком. Про це повідомив мер Одеси на сторінці в соціальній мережі. Місцеві краєзнавці переклали напис на плиті, що опинилася надгробком чоловіка, який помер 68-річному віці.

З’ясувалося, що плита ще півроку тому було виявлено прикордонниками, однак викопувати її не стали. Зараз же артефакт було вирішено передати владі міста.

Підозрюється, що раніше в місці знахідку було монастирське кладовище, а в 1991 році там було знайдено безліч людських залишків. Один з українських істориків наголосив, що так викопувати плиту було не можна , це могло зашкодити історичний артефакт.

Нагадаємо, українські археологи виявили стародавню вулицю в Києві.

Унікальна знахідка була знайдена під час охоронно-рятувальних досліджень, групою вчених з НАН.

Зазначається, що у обстежених областях були знайдені об’єкти культурного значення, які за часовими рамками відносяться до XIX сторіччя. Крім того, були знайдені нашарування, які утворилися після масштабної пожежі 1811 року. До речі, після цієї пожежі весь Поділ був заново переплановано.

Серед культурних артефактів було знайдено велику кількість різних монет, а ще спеціальних товарних пломб.

Важливо відзначити, що повноцінного наукового звіту поки немає. Але за заявою дослідників. у даний момент зараз проводяться роботи з реставрації культурних об’єктів та вивчення їх.

Тим часом ізраїльські археологи виявили зображення древнього бога Беса. Так, фрагмент був виявлений у розкопках стародавньої сміттєзвалища, створеної в період V-IV століть до н. е.

На осколку добре помітна частина лику божества, в їх числі очі, ніс, куточок рота і одне вухо.

Було відомо, що древні єгиптяни шанували Біса, але як виглядав древній бог, досі не знав ніхто.

Ця знахідка не просто стала підтвердженням старовинних легенд, але і пролила світло на деякі таємниці історії.

Втім, зображення Біса може бути доказом успішних дій єврейських лідерів в середині V століття до н. е. Згідно думку експертів, це означає, що в цей період населення Єрусалиму почало активно поповнюватися представниками різних народів і різних вірувань.

Всупереч досить незвичайному прізвисько, древній Демон не був злим, а навіть навпаки, єгипетський бог добра вважався захисником сімейної гармонії, майбутніх матерів і маленьких дітей, охоронцем домашнього вогнища. До того ж його закликали в покровителі всіх добрих справ і помислів.

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Саме ім’я «Біс» часто пов’язують з нубійським словом «беса», що означає «кіт». Слід припустити, що спочатку культ цього бога був пов’язаний із вшануванням кота, який вважався захисником будинку від мишей, щурів і змій. А кішок у Давньому Єгипті шанували як символи сонця і родючості.

Нагадаємо, в Єгипті виявили загублений палац фараона Рамзеса II.

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Також Hyser писав, що на небі з’явився образ Христа.