Під Києвом від вибуху гранати в автомобілі загинув житель Полтавської області: перші фото з місця НП

У Київській області в Переяслав-Хмельницькому районі через вибух гранати в авто загинув житель Полтавської області. Про це повідомили в Національній поліції Київської області.

«Виїздом слідчо-оперативної групи, криміналістів і працівників вибухотехнічної служби на місце події було встановлено, що автомобіль „Тойота Кемрі“ під керуванням водія 1976 р. рухався по автодорозі „Київ-Переяслав-Хмельницький“ на швидкості 150 км/год. Під час руху в салоні автомобіля прогримів вибух, в результаті чого водій загинув на місці, однак автомобіль продовжив свій рух, після чого з’їхав в кювет та скоїв зіткнення з деревом», — йдеться в повідомленні.

При огляді поліцейські виявили у нього травматичну ампутацію правої руки, а в салоні автомобіля знаходилися фрагменти від частини корпусу гранати РГД-5. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України за кваліфікуючою ознакою «Нещасний випадок».

Як повідомили в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua загиблий був 1976 року народження. Коли приїхала швидка, він ще дихав. Весь салон був залитий кров’ю. Протягом півгодини, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, водій помер, не приходячи в свідомість.

«У чоловіка важка мінно-вибухова травма, наскільки осколків пробили голову… Судячи з усього, вибуховий пристрій було спеціально споряджено вражаючими елементами і знаходився в салоні авто», — йдеться в повідомленні співтовариства.